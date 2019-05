A Grantola Adriano Boscardin fa il bis: il candidato di Insieme per Grantola, sindaco uscente ha avuto la meglio su Ivan De Sensi, di Si…Amo Grantola, secondo tra i votati e del candidato della Lega, Sergio Ghiringhelli , già assessore a Varese e consigliere provinciale.

Boscardin ha ottenuto oltre il 50% dei voti, pur avendo contro di lui due contendenti: ha ottenuto infatti 381 voti, pari al 53,29 per cento. Per De Sensi invece 219 voti, pari al 30,63 per cento, e per Ghiringhelli 115 voti, pari al 16.08 per cento.