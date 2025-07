Tre feriti in uno scontro fra auto a Grantola

Paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 luglio, a Grantola, dove intorno alle 12:30 si è verificato un incidente stradale in via Mignani, che ha coinvolto due autovetture con a bordo tre persone: un ragazzo di 16 anni, un uomo di 33 e una terza persona di 46 anni, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Varese, i Carabinieri della compagnia di Luino e il personale sanitario della Soreu dei Laghi, con tre mezzi di soccorso: un’ambulanza di base della SOS Cunardo, una della Croce Rossa di Gavirate e un mezzo di soccorso avanzato.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e a supportare i sanitari nelle operazioni di soccorso ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e codice verde, con ferite di media gravità.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto ha causato forti rallentamenti nella zona, con chiusura temporanea del tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.