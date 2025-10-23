Una speciale mappa di Grantola per la Festa di Halloween

A Grantola la festa di Halloween è una mappa inedita che svela solo ai più coraggiosi i luoghi più spaventosi per fare dolcetto o scherzetto.

A promuovere l’iniziativa è il gruppo GRANdivertimento, con la collaborazione del Comune di Grantola, gli Amici della San Carlo e il gruppo Alpini di Grantola.

Il ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie mascherate è al calar del sole di venerdì 31 ottobre in piazza Cavour, davanti alla “Chiesa infestata”. A partire dalle ore 16.30 saranno distribuite le mappe della paura in paese per un indimenticabile “dolcetto o scherzetto” ricco di sorprese.

Partecipazione per tutti gratuita