Grantola
Una speciale mappa di Grantola per la Festa di Halloween
A partire dalla Chiesa infestata uno speciale giro di Dolcetto o scherzetto per le vie del paese venerdì 31 ottobre dalle 16.30. Partecipazione gratuita
A Grantola la festa di Halloween è una mappa inedita che svela solo ai più coraggiosi i luoghi più spaventosi per fare dolcetto o scherzetto.
A promuovere l’iniziativa è il gruppo GRANdivertimento, con la collaborazione del Comune di Grantola, gli Amici della San Carlo e il gruppo Alpini di Grantola.
Il ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie mascherate è al calar del sole di venerdì 31 ottobre in piazza Cavour, davanti alla “Chiesa infestata”. A partire dalle ore 16.30 saranno distribuite le mappe della paura in paese per un indimenticabile “dolcetto o scherzetto” ricco di sorprese.
Partecipazione per tutti gratuita