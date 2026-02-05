Varese News

A Casa Barozzi a Grantola, letture e laboratori creativi per bambini

Sabato 7 febbraio un pomeriggio dedicato alle storie, alla fantasia e al divertimento

Sabato 7 febbraio, a partire dalle 15.30, Casa Barozzi a Grantola ospita un nuovo appuntamento con le letture e i laboratori creativi organizzati dal gruppo GRANdivertimento.

La lettura del mese sarà “Una storia a colori” di Jessica Martinello, un racconto pensato per stimolare l’immaginazione e accompagnare i più piccoli in un viaggio fatto di emozioni e colori. Al termine della lettura è previsto un laboratorio creativo a tema, durante il quale i partecipanti potranno mettersi all’opera, seguiti dagli educatori dell’associazione.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta. L’iniziativa è a ingresso gratuito ed è rivolta alle famiglie e ai bambini del territorio.

L’evento rientra nel calendario di attività promosse da GRANdivertimento, realtà attiva a Grantola nell’organizzazione di momenti educativi e ricreativi per la comunità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori.

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
