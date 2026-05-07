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Bambini

A Casa Barozzi di Grantola letture e laboratorio creativo con il Kamishibai

Sabato 9 maggio alle 15.30 un pomeriggio gratuito per bambini e famiglie con “La favola dei Caldomorbidi”, laboratorio a tema e merenda finale

generica

Un pomeriggio dedicato alla fantasia, alla lettura e alla creatività è in programma sabato 9 maggio a Casa Barozzi di Grantola. Il gruppo GRANdivertimento propone infatti un nuovo appuntamento gratuito rivolto ai bambini e alle famiglie.

L’iniziativa prenderà il via alle 15.30 con una lettura animata attraverso il teatrino Kamishibai, antica tecnica narrativa giapponese che accompagna il racconto con immagini illustrate. Protagonista dell’incontro sarà “La favola dei Caldomorbidi” di Claude Steiner.

Al termine della lettura è previsto un laboratorio creativo a tema, seguito da una merenda offerta ai partecipanti. L’evento è organizzato da GRANdivertimento, realtà attiva sul territorio con iniziative dedicate ai più piccoli e alla condivisione.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Valeria al numero 340 0610489 oppure scrivere all’indirizzo grandivertimentoinfo@gmail.com

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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