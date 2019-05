Emanuela Quintiglio stravince a Viggiù

Una vittoria prevista quella di Emanuela Quintiglio, nuovo sindaco di Viggiù.

Alla guida della lista civica “Vivo il paese – la persona al centro”, lista di continuità con l’amministrazione uscente di Antonio Banfi, Emanuela Quintiglio si è portata a casa la bellezza di 2100 voti contro i 400 della “rivale” Annalisa Plebani, candidata per la lista “Viggiù cresce”.

Una competizione senza storia, dal momento che “Viggiù cresce” non ha fatto campagna elettorale, non candidava volti noti del paese e la stessa Annalisa Plebani è da pochi mesi cittadina di Viggiù. Una lista utile per scongiurare il “rischio commissariamento” che corre ogni Comune dove si presenta una sola lista e che comunque porterà in consiglio comunale quattro consiglieri tra i banchi dell’opposizione.

«Una vittoria più che netta che mi fa molto piacere – dice Emanuela Quintiglio – Ringrazio il sindaco uscente Antonio Banfi per il grande lavoro fatto, lavoro che continueremo, e tutto il gruppo. E finalmente torniamo al lavoro dopo questa “pausa” elettorale».