“Preferenze raddoppiate: vuol dire che abbiamo lavorato bene”

Con 295 voti, Alessandro Granella si conferma sindaco di Bregano. Al terzo mandato, la sua rielezione è avvenuta senza ombre: “ Ho raddoppiato le preferenze rispetto alla passata consultazione – il commento a caldo di Granella – vuol dire che il lavoro fatto è piaciuto”.

Gianni Armiraglio e “La casa degli Italiani” si sono fermati a 103 preferenze mentre le schede bianche o nulle sono state 46.

“ E ora si ricomincia con slancio per concludere ciò che avevamo iniziato e per fare quanto annunciato durante la campagna elettorale. A fine mandato arriveremo al referendum per chiedere alla popolazione se procedere alla fusione dei tre paesi dell’Unione”.

Soddisfatto si dice anche Armiraglio: “Sapevamo di avere poche possibilità ma abbiamo ottenuto l’appoggio di un quarto del paese. E ora faremo opposizione puntuale e precisa sulle questioni che ritniamo più delicate come acquedotto, servizi e PGT che presenta diverse problematiche e lacune“.