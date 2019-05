Fabio Montagnoli è il nuovo sindaco di Arsago Seprio, con il 59,33% dei voti. Il candidato di “Insieme per Arsago”, sostenuto dalla Lega, ha superato Paolo Mastorgio e la sua “ViviAmo Arsago”, che si è fermata al 40,67%.

«È una grande emozione», le prime parole del nuovo sindaco. «Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, i miei genitori che non ci sono più. Poi, ovviamente, i membri della lista, con cui c’è sempre stata massima collaborazione. E i cittadini che ci hanno riposto la loro fiducia: non li deluderemo. Infine voglio ringraziare il sindaco uscente, Claudio Montagnoli, che negli anni ha lavorato benissimo».

Il sindaco neo eletto ha voluto mettere una pietra sopra alle polemiche, precisando: «non le abbiamo mai aizzate». «Ci siamo limitati a rispondere, quando venivano chiamati in causa, ma la nostra campagna elettorale è stata solo su Arsago. Non sulle polemiche con gli avversari». Montagnoli non si sbilancia sulle nomine per la giunta: «Abbiamo qualcosa in mente. Ma aspettiamo ancora prima di decidere. Presto i cittadini sapranno».