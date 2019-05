“Ora una nuova stagione”, il voto riconferma Alessandro Molgora

«Con questo risultato ci auguriamo che parta una nuova stagione che chiamerei Angera positiva».

Con 1610 voti a favore Alessandro Molgora è stato riconfermato sindaco di Angera. Buona performance anche per Milo Manica, alla guida di “Allea – L’Angera che serve” che si è attestato al secondo posto con 981 voti, seguito da Fausto Baranzini con “Uniti per Angera” che ha ottenuto 542 preferenze.

Tra i consiglieri più votati, che entreranno in consiglio comunale ci sono: Marco Brovelli, Valeria Baietti, Magda Bonini, Antonio Campagnuolo, Valeria De Vos, Lucio Gallotti, Cristian Haldan e Niccolò Ponti per la lista Cambiangera A come Angera. Nelle file della minoranza, oltre ai candidati Manica e Baranzini, entreranno Marcella Androni e Giacomo Baranzini.