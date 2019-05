Curiglia con Monteviasco premia Nora Sahnane

Ha vinto bene, forse perché il suo obiettivo principale è stato esplicitato in maniera molto chiara: «La priorità per il paese dev’essere quella di far ripartire la funivia».

E i residenti nel piccolo comune ai confini con la Svizzera hanno premiato questo proposito incoronando Nora Sahnane come primo cittadino di Curiglia con Monteviasco con oltre il 50% dei voti. Il secondo candidato, il docente e noto cuoco Moreno Tosi, si è invece fermato al 23,89%.

Il nuovo sindaco del paese è laureato in Biotecnologie Mediche con dottorato di ricerca in ambito oncologico all’Università dell’Insubria e Specializzazione in Genetica Medica all’Università Statale di Milano, e lavora come Biologo Genetista presso la ASST Sette Laghi.

Si metterà da subito al lavoro per il paese.

Nel frattempo, ecco la composizione del nuovo consiglio comunale.



Maggioranza, lista “Insieme per Curiglia Monteviasco e Piero” (voti 86): sindaco Nora Sahnane. In consiglio: Guido Gianotti, Fabrizio Cassina, Falabretti Roberto, Adriana Rossi, Monica Carro, Marina Catenazzi, Marco Rossi.

Minoranza “Lista Montagna viva”, (27 voti): Moreno Tosi, Cristian Bonora, Luca Rossi.

