Melissa De Santis rieletta sindaco di Ispra

Con 1.361 voti, pari al 47,69 per cento, Melissa De Santis è stata rieletta sindaco di Ispra con la sua civica Ispra Futura.

«Sono molto contenta per la fiducia rinconfermata – queste le sue prime parole a commento del risultato -. Grazie a tutti i cittadini che hanno creduto in me e nella mia squadra. Andiamo avanti già da domani con tutto quello che abbiamo iniziato in questi anni».

Alle spalle del primo cittadino, la candidata Rina Di Spirto di Uniti per Ispra che ha ottenuto 877 consensi ed Egle Melchiori di Ispra Viva alla quale sono andati 616 voti.