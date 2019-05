Emilio Magni nuovo sindaco di Cazzago Brabbia

«Ero fiducioso che avremmo vinto non avendo concorrenti ma non abbiamo trascurato di fare tutto quello che serviva per farci raggiungere il risultato». È così che Emilio Magni commenta a caldo la sua proclamazione a sindaco di Cazzago Brabbia.

«Abbiamo intensificato la propaganda elettorale -spiega-. Abbiamo avuto anche schede Bianche e nulle e questo a mio avviso è un buon segno: un sindaco che non ottiene voti contrari, non ha mai preso decisioni. Io continuerò ad essere il sindaco di tutti di chi ha espresso consenso e di chi ha dissentito».

Nel comune l’affluenza alle urne è stata del 66,72%: 359 sono stati i voti favorevoli, 43 le schede bianche e 55 nulle.