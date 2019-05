Ferrera di Varese conferma: è Marina Salardi il suo sindaco

La sensazione era già netta quando sono arrivati i dati di affluenza:Il 63,77 per cento, ben di più del 50 per cento più uno necessario per non far scattare automaticamente il commissariamento, faceva pensare che gli abitanti di Ferrera di Varese avessero già scelto chi lasciare nella poltrona di sindaco, alla quale concorreva solo la sindaca uscente, Marina Salardi, e la sua lista Uniti per Ferrera comune.

Il conteggio delle schede ha dato la definitiva conferma: con 344 schede a favore della lista, e solo 15 bianche e 23 nulle, Marina Salardi è riconfermata alla guida del paese.