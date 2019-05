Da Luino a Tronzano, Palmieri è sindaco

Il dato definitivo degli spogli incorona Antonio Palmieri, ex consigliere comunale a Luino, come nuovo sindaco di Tronzano Lago Maggiore.

In un totale di 161 votanti a dargli fiducia sono stati ben 111 cittadini: alle altre due contendenti Sabrina Alini e Giulia Favni, sono rimasti solo gli spiccioli: per la prima 29 voti, per la seconda 20.