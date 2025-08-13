Ferragosto in musica con tre concerti d’organo nella provincia di Varese

Tre appuntamenti serali, tre strumenti storici, tre interpreti d’eccezione. La musica d’organo torna protagonista nelle sere d’agosto grazie a una mini-rassegna che attraversa la provincia di Varese da nord a sud, con tappe a Brusimpiano, Tronzano Lago Maggiore e Maccagno con Pino e Veddasca. In programma, celebri pagine di Bach, Vivaldi, Mozart, Schumann, ma anche trascrizioni originali e rarità di grande fascino.

Brusimpiano: l’organo risuona al Santuario del Campaccio

Giovedì 14 agosto, alle ore 21, il primo concerto si tiene nel suggestivo Santuario della Beata Vergine del Campaccio di Ardena, a Brusimpiano. Protagonista è Michele Croese, organista di consolidata esperienza internazionale e docente presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.

Il programma spazia dal Rinascimento al Romanticismo, includendo:

Inno Ave Maris Stella di Girolamo Cavazzoni

una suite di Jean-Baptiste Lully

la Fantasia e Fuga in la minore BWV 904 di Bach

il Concerto “L’Estate” di Vivaldi, trascritto per organo

e una Facile Marcia di Amilcare Ponchielli

Croese firma anche alcune delle trascrizioni proposte, valorizzando l’adattabilità dello strumento organistico alle grandi pagine sinfoniche e concertistiche.

Tronzano Lago Maggiore: dialogo con la tradizione europea

Venerdì 15 agosto, ore 21, l’appuntamento è nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco a Tronzano Lago Maggiore. Sullo storico organo Francesco Carnisi del 1857 si esibisce Torsten Laux, concertista tedesco e docente a Düsseldorf, noto per la sua versatilità tra esecuzione storica e contemporanea.

Il repertorio selezionato percorre secoli di musica:

da Ascanio Mayone e Frescobaldi

passando per Froberger, Muffat e Mozart

fino a Ponchielli e una trascrizione dell’Inno alla gioia di Beethoven

Un viaggio tra barocco, classicismo e romanticismo che mette in luce il timbro e le potenzialità espressive dell’organo ottocentesco della chiesa.

Maccagno con Pino e Veddasca: un viaggio musicale al femminile

Domenica 17 agosto, ore 21, la rassegna si conclude alla Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso in frazione Graglio di Maccagno con Pino e Veddasca. L’organo storico Valli del 1848 sarà affidato alle mani di Andrea Gottardello, musicista e compositore varesino attivo a livello nazionale.

Il programma si distingue per l’originalità e la presenza di compositrici storiche come Clara Wieck Schumann, Marie Josef Erb e Marie Joséphine Claire Préstât. In cartellone anche:

opere di Battiferri, Stanley e Bortniansky

la Pastorella e una fuga di Bach

e la Pièce Symphonique di César Franck

Molti dei brani in programma sono proposti in prima trascrizione moderna a cura dello stesso Gottardello.

Info e partecipazione

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Gli eventi sono organizzati dalle rispettive amministrazioni comunali in collaborazione con realtà musicali del territorio e con il supporto delle Pro Loco locali.

Un’occasione preziosa per scoprire strumenti storici ancora vivi, ascoltare grande musica e valorizzare il patrimonio artistico delle chiese della provincia.