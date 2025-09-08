Malore a Tronzano Lago Maggiore nei boschi: gravissimo 65enne

La chiamata di soccorso è arrivata intorno all’ora di pranzo di lunedì e parlava di un adulto colpito da un malore nei boschi in località Bassano, comune di Tronzano Lago Maggiore, nel Luinese. La centrale operativa del 118 ha attivato subito l’elisoccorso ma anche le altre componenti sul territorio cioè due squadre del soccorso alpino, e i vigili del fuoco.

Gli uomini del Cnsas – era presente anche un medico – sono stati fermati seguito dell’arrivo sul posto dell’elicottero partito dall’ospedale Sant’Anna di Como che ha fatto in tempo a verricellare a bordo il ferito, un uomo di 65 anni trasportato in ospedale a Varese in codice rosso con manovre rianimatorie in corso.

Le altre persone che erano in compagnia del ferito, una adulta e alcuni minori, sono riusciti a ripercorrere in autonomia il sentiero e non hanno necessitato del soccorso. Le condizioni del ferito sono giudicate estremamente gravi.