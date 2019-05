A Venegono Inferiore vince ancora Mattia Premazzi

Sarà ancora Mattia Premazzi il sindaco di Venegono Inferiore.

Il candidato sindaco della liste Venegono che Vorrei, primo cittadino uscente, ha vinto il testa a testa con Giorgio Zaupa, candidato della Lega, lista La Svolta per Venegono.

Le prime dichiarazioni di Premazzi: «Apprezzo il fatto che i venegonesi hanno saputo valutare le persone al di là dei partiti. Da notare il netto calo del voto Lega tra Europee e Comunali, segno che sono state premiate le persone del paese, dimostrando la grande intelligenza dei venegonesi».

L’analisi a caldo di Giorgio Zaupa, uscito sconfitto dalle urne:«Secondo me abbiamo perso completamente i voti di Forza Italia, andando in direzione contraria alla nostra. Non abbiamo voluto creare doppioni, quindi meglio da soli. Faremo un’opposizione seria e dura».

Ancora da terminare gli scrutini per i dati ufficiali.

(Ultimo aggiornamento ore 16.20)