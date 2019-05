L’Arsalonga apre il calendario di maggio del “Piede d’Oro”

Seconda edizione per la Arsalonga, la gara podistica creata nel 2018 ad Arsago Seprio e subito inserita nel circuito del “Piede d’Oro” che l’ha confermata per questa stagione. Domenica 5 maggio, con partenza alle ore 9 in punto, saranno in tanti a percorrere il tracciato lungo di 11 chilometri, quasi interamente pianeggiante, o in alternativa il “medio” che misura 4,5 chilometri circa.

Il ritrovo, aperto dalle 7,30, è fissato al centro ippico “Ronco di Diana” di via Beltrami, nei pressi del quale saranno predisposti alcuni parcheggi per permettere ai partecipanti di lasciare le proprie vetture. Come di consueto, la gara principale sarà preceduta (ore 8,40) dalla disputa del “Minigiro” per bambini sulla distanza dei 600 metri. In coda al gruppone dei podisti, scatteranno gli specialisti del nordic walking. Le premiazioni prenderanno il via al termine della prova.

Il percorso dell’Arsalonga, organizzata dal Gruppo Podistico Arsaghese, prevede una prima parte di circa 2 chilometri all’interno delle vie cittadine; poi i concorrenti dovranno affrontare una serie di sentieri boschivi attraverso i quali raggiungeranno la chiesa di Santa Maria in Monticello, la palude Pollini, l’allevamento equino Cententate, la sorgente Fontana Vecchia, la palude Lagozzetta, la cappelletta Madonna degli Alpini e l’oratorio campestre intitolato ai santi Cosma e Damiano. Nel 2018 i primi a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione furono Giuseppe Bollini ed Eugenia Giorgia Vasconi: la lotta per la successione è ufficialmente aperta.