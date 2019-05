Lavori in via Gasparotto, in tilt auto e bus

Ritardi e traffico in tilt, anche per le linee bus, tra viale Borri e via Gasparotto: la causa è un cantiere in atto sulla strada in via Gasparotto che prevede il senso unico alternato e crea pesanti ripercussioni sul traffico di quelle strade fortemente utilizzate da varesini e non.

Un disagio che notano gli automobilisti, ma che anche autolinee varesine si è sentita di spiegare ai suoi utenti: sulla sua pagina Facebook infatti ha segnalato sia ieri che oggi – 8 e 9 maggio 2019 – i possibili disagi in cui i viaggiatori possono incappare.

Secondo le informazioni rilasciate da Autolinee Varesine: « Tutte le linee in transito dall’asse Borri/Gasparotto possono essere interessate da importanti ritardi. Si tratta in particolare della linea urbana E, della linea D (Varese-Azzate), della linea N23 (Varese-Varano-Sesto C.), della linea N24 (Varese-Villadosia), della linea N25 (Varese-Arona), della linea N27 (Varese-Carnago-Castelseprio) e della linea Varese-Tradate»