Lezione gratuita di autodifesa

Domenica 19 maggio a Cassano Magnago, alla palestra delle scuole Parini (ingresso da via Don Milani), l’A.S.D. Total Fighting School del Maestro Fabio Ganna (www.totalfightingschool.com) sarà protagonista di una lezione gratuita sul metodo di Difesa Personale Reale denominato “Total Fighting”.

Domenica sarà l’appuntamento conclusivo di una serie di incontri che ha dato nome e vita al progetto “InformiAMOci contro la violenza”.

Anna Lodrini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cassano Magnago, Anna Laghi, Presidente dell’Associazione “Sicura” di Gallarate e Daniele Mazzucchelli, Consigliere Comunale di Cassano e Istruttore dell’A.S.D. Total Fighting School, sono stati gli ideatori ed organizzatori di questi incontri, durante i quali sono stati trattati temi molto delicati ed attuali quali bullismo e cyber-bullismo, stalking, giustizia e buonsenso, come riconoscere e prevenire la violenza.

Nel corso delle conferenze sono stati molteplici gli ospiti che sono intervenuti, tutti professionisti del settore come psicoterapeuti, avvocati, psicologi, magistrati, scrittori e grafologi. Il pubblico è stato sempre presente ed ha partecipato attivamente al dibattito con domande e spunti per importanti riflessioni.

Domenica sarà la seconda lezione pratica prevista dal progetto, attraverso la quale si entrerà nello specifico della Difesa Personale Reale con un ricco programma che analizzerà i principali protocolli di azione del “Total Fighting” basati come sempre sui concetti cardine di questo moderno sistema di autodifesa, quali Efficacia, Semplicità e Realismo.

La gestione della paura, la valutazione della situazione e dell’aggressore ed il “timing” di reazione all’aggressione saranno tra i temi che l’istruttore Daniele Mazzucchelli sottoporrà ai partecipanti.

«La lezione – spiega l’Istruttore Mazzucchelli – sarà abbastanza intensa, anche se comunque resta accessibile a tutti, uomini, donne e ragazzi a partire dai 14 anni, con o senza preparazione fisico-atletica, e prevede l’insegnamento di tecniche di difesa e di attacco, parate e colpi, e l’effettuazione di esercizi specifici per la gestione dello stress derivati dall’ambito militare per essere poi adattati a quello civile. Il tutto appositamente studiato e programmato con il preciso scopo di allenarsi al meglio per poter prevenire ed eventualmente sopravvivere ad una reale aggressione».

Quindi per tutti gli interessati alla Difesa Personale Reale l’appuntamento è con la lezione gratuita offerta dalla Total Fighting School domenica 19 maggio dalle 9.30 alle 12.30 presso la palestra delle scuole Parini, nel Comune di Cassano Magnago.