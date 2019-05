Una lezione in riva al Ticino per lo “Strike for Future”

Sono andati a scuola, ma è stato diverso. I ragazzi delle scuole secondarie di Golasecca e Bassetti di Sesto Calende (IC Ungaretti) nella mattinata di venerdì 24 Maggio si sono uniti alla mobilitazione mondiale dello Strike for Future. Parola d’ordine: “Occhi al fiume”.

Questo perché tutta la comunità scolastica ha un punto di riferimento sul territorio riconoscibile nel fiume Ticino. «Abbiamo così pensato di dedicargli un occhio di riguardo, anzi due, dieci, ottocento per l’occasione -spiegano dalla scuola- abbracciandolo simbolicamente in una performance che ha visto schierate lungo le sue sponde circa quattrocento persone tra alunni, docenti, genitori e figure istituzionali».

Legati in un grande abbraccio tra loro, i ragazzi hanno esposto le proprie produzioni creative e fatto sentire la loro voce tra slogan e desideri scritti, disegnati e cantati, per ricordare l’importanza della tutela del nostro territorio, della cura dell’ambiente, e per valorizzare questo meraviglioso filo blu che ci lega e ci rende comunità. Una giornata raccolta in un pensiero