È tempo di tornei estivi e Luvinate si prepara a vivere il Torneo di Mezza Estate.

Dal 17 giugno al 6 luglio saranno 16 le squadre che si sfideranno all’ultimo gol: le iscrizioni sono aperte alle squadre che vorranno partecipare, senza vincoli di iscrizioni per categoria (giocatori che abbiano superato i 16 anni di età). Chi vuole partecipare, può contattare Giovanni Vinci al numero 3475823084 (solo Whatsapp) entro il 10 giugno, quando si chiuderanno le iscrizioni (150 € la quota per ogni squadra per un massimo di 12 giocatori).

Il torneo di calcio a sette per il primo anno è organizzato da Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, dalle Pro Loco di Luvinate, Barasso e Casciago, dal Comitato Sant’Eusebio, dal Csi Luvinate e dall’associazione Luca Per Sempre. Nel corso delle serate del torneo stand gastronomico aperto negli spazi dell’oratorio di Luvinate.