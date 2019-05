È morto Gianni Stirati

È morto il giornalista Gianni Stirati. Molto conosciuto a Saronno, è stato addetto stampa per il Comune durante le due amministrazioni guidate da Pierluigi Gilli agli inizi degli anni 2000. Ha lavorato anche per Prealpina e nel settimane del gruppo Netweek, oltre che alcune collaborazioni per la Gazzetta dello sport.

Stirati aveva 51 anni ed è morto in seguito a una improvvisa emorragia cerebrale. All’ospedale San Calro di Milano dallo scorso 29 aprile, è spirato nella mattina del 27 maggio. Lascia la moglie Sabrina e i figli Eleonara ed Emanuele.