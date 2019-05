Nicola Tardugno è il nuovo sindaco di Caravate. Il candidato di “Vivere Caravate” è riuscito con il 76,54% dei voti ad evitare il commissariamento.

Visibilmente emozionato Tardugno dice: “la vittoria non è solo mia ma di tutti i caravatesi, perchè hanno deciso di farsi amministrare da persone del territorio e non da commissari esterni“.

Nel suo programma il sindaco si impegnerà soprattutto a stabilire una buona comunicazione con tutti i cittadini “perché è da un attento ascolto alle problematiche e ai consigli di ognuno che il paese può evolvere nel migliore dei modi. – continua Tardugno – L’associazionismo di Caravate ritengo sia un collante tra l’amministrazione comunale e il tessuto sociale, e quindi la popolazione. Vorrei anche attuare un potenziamento del sito ufficiale e creare una app dedicata a Caravate, in maniera tale da avere un contatto diretto tra istituzione e popolazione”.

Queste sono le preferenze ricevute dai candidati: Gaetano Rosnati 26, Ilaria Azzimonti 30, Fabio Ferrario 26, Gioacchino Fumante 11, Alessandro Gargano 7, Adolfo Margheritis 6, Paolo Mencucci 24, Luca Pilotto 26, Franco Politi 21, Carlo Rosnati 37.