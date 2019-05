Openjobmetis – Oriora in diretta da Masnago

Ultimo turno casalingo di stagione regolare per la Openjobmetis che alla Enerxenia Arena ospita la Oriora Pistoia dell’ex coach Paolo Moretti a partire dalle 20,45. I biancorossi di Caja inseguono il sogno playoff, quelli toscani cercano di evitare la retrocessione. Seguite con noi la partita e intervenite per dire la vostra, o scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesepistoia su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live offerto da AloeXplosive, CLICCATE QUI.