A Varese il 25 luglio si ride ai Giardini Estensi con tre volti storici di Zelig

Una serata di comicità all’aperto, con tre big del cabaret italiano. Giovedì 25 luglio alle ore 21.30, l’Arena Estate ai Giardini Estensi di Varese ospita un appuntamento tutto da ridere con Claudio Batta, Rocco Barbaro e Giancarlo Kalabrugovic, tre protagonisti delle più recenti edizioni televisive di Zelig. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

A salire sul palco saranno tre artisti molto diversi tra loro per stile e linguaggio, ma uniti da una lunga carriera nel mondo del cabaret nazionale. Claudio Batta è noto per il suo umorismo legato al linguaggio e ai giochi di parole, Kalabrugovic porta sul palco le surreali vicende del suo Pino dei Palazzi da Quarto Oggiaro, mentre Rocco Barbaro si distingue per uno stile diretto e provocatorio.

Il Caffè Teatro di Samarate compie 40 anni

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Caffè Teatro, realtà storica del cabaret varesino che quest’anno festeggia quarant’anni di attività. Il Caffè Teatro è stato un vero incubatore di talenti comici, ben prima del successo del milanese Zelig, dando spazio a molti artisti che hanno poi raggiunto la ribalta nazionale.comune di varese

BOX INFORMATIVO

Data dell’evento:

Giovedì 25 luglio 2025, ore 21.30

Luogo:

Arena Estate, Giardini Estensi, Varese

Ingresso:

Libero, senza prenotazione

Contatti utili: