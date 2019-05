Otto progetti “premiati” dal lavoro del Centro del Riuso

Anche quest’anno il Centro del Riuso ha scelto di destinare i proventi derivanti dalle offerte raccolte nel 2018 ad associazioni e scuole di Malnate, attraverso un bando.

Il requisito necessario per partecipare era presentare, entro la fine di marzo, progetti che avessero una forte valenza sociale e lasciassero un segno tangibile sul territorio.

Dopo aver raggiunto un piccolo record nelle donazioni del 2018, con ben 9.500 euro raccolti, alla scadenza dei termini si è ottenuto un altro record, quello della partecipazione al bando, ricevendo ben 8 progetti.

Le associazioni che gestiscono il Centro (Centro Lena Lazzari, La Finestra, Legambiente Malnate, Pom da Tera – GAS Malnate e Prenjmegen), valutando i progetti, hanno individuato i più meritevoli riconoscendo un contributo ai seguenti Enti:

1) Centro Aiuto alla Vita Onlus per arredo e acquisto strumenti informatici a supporto della loro attività – contributo di 900 euro;

2) Fotocineclub La Focale per materiale necessario per la proiezione nelle attività esterne ed interne tipo CINEMAMURO – contributo 1.300 euro;

3) MUSIC-HOUSE Edizioni per materiale di registrazione/conservazione di eventi del territorio – contributo 1.000 euro;

4) Corpo Filarmonico Cittadino per il progetto “RI-USIAMO IN MUSICA”, attività di musicoterapia per bambini di Malnate in situazioni di disabilità fisica e/o disagio socio-affettivo – contributo 1.500 euro;

5) Comitato di solidarietà malnatese ONLUS Donato Pedroli per il progetto “Uno spazio di incontro e di gioco” per valorizzare il verde pubblico e, in particolare, i parchi di Via Caprera – contributo 2.000 euro;

6) Istituto Comprensivo Malnate “I. Masih” per la realizzazione di un orologio solare di tipo orizzontale, meridiana nel cortile della scuola primaria “C. Battisti” di Malnate – contributo 2.000 euro;

7) Istituto Comprensivo Malnate “I. Masih” per la realizzazione di biblioteche di classe a rotelle per la scuola primaria “B. Bai” di Malnate – contributo 1.247 euro;

8) Un piccolo contributo di circa 400 euro è stato riconosciuto, infine, al progetto “Nontiscordardime – operazione scuole pulite 2019” del 15 e 16 marzo 2019 per l’acquisto del materiale di tinteggiatura.