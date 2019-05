“Partiti deboli e civiche fortissime. E ora Cariglino dimostri il suo attaccamento a Samarate”

In campagna elettorale è stato protagonista di uno scontro con Cariglino e Iorio, ha contestato fino all’ultimo in particolare Forza Italia. E anche adesso – eletto sindaco Enrico Puricelli – Eliseo Sanfelice non rinuncia a analisi con una dose q.b. di polemica, sale (doloroso) della politica. Anzi, ci tiene a fare la sua, di analisi del voto.

E allora: cosa ci vede, dentro ai risultati delle elezioni samaratesi, il fondatore della Bacheca Civica Samarate e grande agitatore delle acque samaratesi? «Innanzitutto noto che in consiglio non c’è più un partito di sinistra con il simbolo, per la prima volta dal Dopoguerra. Non esprimo un giudizio, ma è una realtà». Nella città che ha visto sindaco Quassoli e più recentemente Solanti, prima Portalupi socialista non craxiano, è in effetti un dato.

«Poi noto che c’è la civica Samarate Città Viva che va benissimo come già in passato. E adesso c’è una lista analoga nel centrodestra, Puricelli Sindaco. Due liste solide, con il 10%». Puricelli Sindaco ha ottenuto due seggi (unica delle civiche a entrare in consiglio) e avrà rappresentanza anche nella giunta. Quanto a Città Viva, il suo successo è inferiore a quello degli scorsi anni, ma poggia appunto su basi solidi, con molti candidati ricchi di preferenze.

Arrancano i partiti, esclusa la Lega pigliatutto. Forza Italia entra in consiglio con il suo candidato sindaco: «Alessandra Cariglino può dimostrare attaccamento al territorio in consiglio comunale, lo dico senza polemica. Ha la possibilità di smentire le voci che circolano». Quali? «Quelle di chi, sono tra questi, diceva che dietro di lei c’è qualcun altro» (l’allusione è a Luca Macchi, ndr). E si ritorna così ancora alla discussione che aveva infiammato la campagna elettorale “a latere”, quella tutta individuale di Sanfelice.