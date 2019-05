Passa il Giro d’Italia, in migliaia sulle strade

Da Ivrea a Como, passando anche per Lonate Pozzolo, Busto Arsizio e Castellanza. È la quindicesima tappa del Giro d’Italia che domenica 26 maggio ha attraversato anche la Provincia di Varese.

Un passaggio, quello per le vie del varesotto, che è stato molto lungo. In quel momento il vantaggio di due ciclisti in testa alla gara, Cataldo e Cattaneo, era di 11 minuti rispetto al resto degli atleti. Il passaggio a Busto Arsizio, dove era previsto un cosiddetto Traguardo Volante, è stato attraversato alle 13.37 da Cataldo.

E nel frattempo l’accoglienza è stata grandissima. Sulle strade attraversate dagli atleti c’erano infatti migliaia di persone a tifare e accaparrarsi qualche gadget del giro. In particolare a Busto Arsizio tantissime persone si sono ritrovate nell’area di piazzale Crespi dove era anche previsto uno stop della Carovana che accompagna il giro