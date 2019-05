Passa la Google Car in centro a Gallarate

“Fatevi belli, passa Google Street View“. Titolavamo così, quattro anni fa.

A distanza di dodici anni dall’avvio del servizio Google Street View (sbarcato in Italia poi nel 2008), il passaggio della Google Car, l’auto che riprende a 360° il paesaggio intorno, fa ancora a suo modo notizia.

È stata avvistata oggi, venerdì 10 maggio, a Gallarate: la foto la ritrae all’uscita dalla via Mazzini, nel cuore del centro storico, via che era stata “mappata” già sette volte tra 2008 e 2018. Quindi: se la trovate in giro, salutate o fate finta di niente. E poi tra qualche mese tornare a verificare se su Google Street View sono apparse le foto che vi ritraggono.