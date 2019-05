Playoff in diretta: Carrarese – Pro Patria

Dopo 10 anni la Pro Patria torna a frequentare i playoff di Serie C. Al primo turno i tigrotti affrontano la trasferta di Carrara per sfidare la Carrarese. Per passare allo step successivo i ragazzi di mister Javorcic sono obbligati alla vittoria. Potrete commentare in diretta e interagire con il nostro liveblog con gli hashtag #DirettaVn e #CarrareseProPatria sui social.

