Riapre Idea Village: “Un luogo dove rilassarsi lontano dal caos cittadino”

Due piscine all’aperto, aree idromassaggio, cascate d’acqua, aree solarium, spiaggia di sabbia bianca, bar a bordo piscina, ristorante, campi da beach volley e da calcetto su erba, un’area dedicata all’intrattenimento notturno: il tutto immerso in un’area verde di circa 250.000 mq di cui 50.000 attrezzati all’insegna del relax e allo stesso tempo del divertimento. Questo è Idea Village, il complesso turistico situato a Olgiate Olona, in provincia di Varese, che riapre sabato 1 giugnoalla nuova stagione estiva.

“Da sempre, crediamo fortemente in un modo di viveregreene nel divertimento”, afferma Laura Marangoni, Responsabile Marketing e Comunicazione di Idea Village. “Vogliamo offrire ai nostri ospiti un luogo dove rilassarsi durante tutta la stagione estiva o semplicemente nel week end, lontano dal caos cittadino. Per questa ragione, abbiamo creato uno spazio confortevole, che soddisfi tutti i tipi di esigenze e che permetta a grandi e piccini di partecipare alle innumerevoli attività che proponiamo, a partire dal mattino con le lezioni di acquagym o i tornei di beach volley fino alla sera con eventi, concerti e spettacoli teatrali”.

Tante le novità di quest’anno: un biglietto di ingresso all inclusive, che permette di accedere a tutti i servizi della struttura senza limiti e costi extra (per esempio, uso gratuito dei lettini nelle aree relax verdi e sulla spiaggia, accesso dal parco giochi alle piscine sia per i bimbi sia per gli adulti accompagnatori, un corpo di ballo professionista per l’animazione e l’intrattenimento dei più grandi e dei piccoli nei fine settimana), cena animata il mercoledì sera al MORE Beach Bar, tornei di beach volley, eventi sportivi di Free Up Silent, festival musicale con street food.

Aperto da fine Maggio a metà Settembre, Idea Village propone diverse soluzioni per i singoli ingressi e anche pacchetti per chi, invece, vuole abbonarsi. Le piscine sono aperte il lunedì dalle 11 alle 20.30, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 20.30 e il sabato e i festivi dalle 9.30 alle 21.

Ecco le diversearee della struttura: