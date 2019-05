Rovera a Misano con grandi ambizioni

Riprendono gli impegni di Alessio Rovera nel Campionato Italiano GT Endurance, il cui secondo appuntamento si disputa dal 17 al 19 maggio al Misano World Circuit.

Nella serie tricolore di durata, che domenica alle 14.40 prevede una singola gara di tre ore, il 23enne driver varesino è impegnato al volante della Mercedes-AMG GT3 condivisa con i compagni di squadra Riccardo Agostini e Alexander Moiseev.

In equipaggio per il team Antonelli Motorsport, il trio, che punta decisamente in alto, ha conquistato il podio nella categoria Pro-Am all’esordio stagionale di Monza a inizio aprile, mentre Rovera, in questo caso in coppia con il solo Agostini, è reduce dalla più recente vittoria in gara 2 della serie Sprint del Tricolore, due domeniche fa a Vallelunga. Sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dunque, si torna all’Endurance, sfida differente e ricca di fascino con stint di guida molto più lunghi e strategia/gestione gara che necessita un perfetto coordinamento di tutto il “pacchetto” dei protagonisti, ai box come in pista.

Le parole di Alessio Rovera in vista dell’intenso fine settimana di sfide in riva all’Adriatico: «Conosco molto bene la pista di Misano, sulla quale ho girato già in numerose occasioni tra test e gare in Carrera Cup Italia. Inoltre dopo la tappa ‘Sprint’ a Vallelunga la squadra ha acquisito ulteriore esperienza sul comportamento dell’auto e sull’usura degli pneumatici, quindi mi aspetto che saremo ancora più competitivi. Puntiamo alla vittoria di categoria in Pro- Am, che è alla nostra portata anche se i rivali non mancheranno, e magari proveremo a conquistare un piazzamento pure sul podio dell’assoluta».