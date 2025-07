GT World Challenge: Rovera e Abril sfiorano la vittoria a Misano

Una pole position, un podio e un piazzamento a ridosso dei primissimi: è senza dubbio positivo il bilancio di Alessio Rovera nel round italiano del GT World Challenge in versione Sprint disputato sul circuito di Misano Adriatico nel fine settimana.

Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, Rovera ha brillato nelle qualifiche ottenendo una notevole pole position a bordo della sua Ferrari 296 GT3 numero 51 condivisa con il monegasco Vincent Abril. Il bolide di Maranello, con i colori del team AF Corse-Francorchamps Motors si è distinto lungo l’intera Gara1 del sabato, con Rovera che ha mantenuto la testa nel suo turno di guida e Abril che ha concluso la gara in seconda posizione dietro alla BMW numero 46, quella di Valentino Rossi e del “varesino di licenza” Raffaele Marciello.

Domenica in Gara2 la Ferrari numero 51 scattava dalla quarta piazzola ed è stata quarta anche al termine della prova, stavolta con Abril al lancio e Rovera nella seconda metà. Anche in questo caso la vettura giallorossa è stata la migliore del Cavallino Rampante in una classifica che ha premiato la McLaren 720S di Benjamin Goethe e Marvin Kirchhöfer per il team Garage 59. Gara quest’ultima interrotta a lungo per un incidente occorso alla Lamborghini di Georgi Donczew, uscito illeso da una carambola in cui la vettura ha preso fuoco (QUI il video).

«Sono molto contento per la pole position “casalinga”: la Ferrari era perfetta in pista e il lavoro di meccanici e ingegneri davvero ottimo. Io mi sono goduto il giro e guidare in queste condizioni è stato entusiasmante. In Gara1 sono partito bene e anche Vincent ha fatto un ottimo stint ma era impossibile resistere ai rivali e mantenere la vetta. Anche guardando i dati, più di quanto abbiamo fatto purtroppo non era realizzabile. Ora restiamo focalizzati perché il round di Magny-Cours è davvero dietro l’angolo».

Sul tracciato francese si corre infatti tra due settimane, l’1-3 agosto. A Misano l’equipaggio numero 51 ha incamerato 20,5 punti con i quali è risalito al quinto posto della serie Sprint: la vetta è distante 16 lunghezze ma con due round ancora da disputare (e quindi quattro gare) ci sono margini per migliorare ancora.