Alessio Rovera, ritorno a Misano con sete di risultati nel GTWC

A cinque anni dall’ultima apparizione, Alessio Rovera torna a gareggiare al Misano World Circuit, il tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli che tra il 18 e il 20 luglio ospita la tappa italiana del GT World Challenge versione Sprint, uno dei campionati disputati quest’anno dal principale pilota varesino.

Rovera tornerà al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51, vettura gestita da AF Corse-Francorchamps Motor condivisa con il monegasco Vincent Abril. Quella di Misano è la terza tappa stagionale sulle cinque previste per la Sprint Cup ed è la prima di una “doppietta” che comprende anche il circuito francese di Magny-Cours a inizio agosto.

Fino a questo momento il GTWC Sprint ha riservato una grande gioia a Rovera e Abril, la vittoria assoluta in Gara1 a Brands Hatch, ma ha anche portato in dote un doppio zero nella casella punti a Zandvoort. Misano può essere il punto di svolta sia in positivo sia in negativo: l’accoppiata della Ferrari è attualmente sesta con 16,5 punti, 21 di ritardo rispetto ai leader della classifica Kevin van der Linde e Charles Weerts.

«Non corro in gara a Misano dall’Italiano GT 2020, quando conquistai la pole position ed è un po’ come tornare a quei tempi, tra circuito e serie Sprint con gare di un’ora. Ed è un piacere. Ci sono dei tratti nei quali la Ferrari si adatterà bene, non è il tipo di pista che prediligo, ma ci ho spesso fatto bene e il contesto è sempre accattivante. Bisognerà prendere le misure giuste ai track limit e cercare di evitare al meglio il traffico in pista. Il primo obiettivo, infatti, sarà quello di andar forte in qualifica, fattore che resta determinante in questo campionato, e a Misano lo è ancora di più. Solo con questi presupposti si può pensare di puntare ad almeno un podio».

Il programma prende il via venerdì 18 con la disputa delle prove libere e delle pre-qualifiche. Sabato il via delle qualifiche 1 (ore 12)e Gara 1 alle 20,15 . Domenica il weekend si conclude con qualifiche 2 alle 10,25 e gara 2 in partenza alle 14.45. Entrambe le gare si disputnao sulla distanza di un’ora.