Schianto nella notte, feriti due ventenni

È un tratto “cittadino” della strada statale 394 che divide il paese di Cocquio Trevisago, non distante dal Centro Commerciale quello in cui questa notte si è verificato un grave incidente stradale nel quale sono rimaste ferite due persone.

Galleria fotografica Incidente sulla statale nella notte 4 di 4

Si tratta di due ventenni, un ragazzo e una ragazza. Secondo una prima dinamica non vi sarebbero altri veicoli coinvolti, ma il solo mezzo che viaggiava lungo lo stradone, appena passato il semaforo.

Qui, per cause che la Polstrada di Luino dovrà ricostruire, il mezzo ha perso il controllo schiantandosi contro il muraglione di contenimento in sasso di una proprietà privata.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: dall’auto usciva molto fumo e vi era il concreto pericolo che il veicolo prendesse fuoco, senza così lasciare scampo agli occupanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe ed hanno messo in sicurezza l’automezzo mediate l’uso di cesoia/divaricatore liberando così uno degli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto è atterrato un elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como e sono arrivate tre ambulanze; i due feriti, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso sono stati trasportati all’ospedale di Circolo e al Sant’Anna di Como.