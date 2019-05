Schianto sulla A-9, feriti e chilometri di coda

Quattro feriti in uno scontro con un mezzo pesante coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3aprile lungo la A-9 Lainate-Como all’altezza del chilometro 15 e 700 in direzione Nord nel tratto tra Uboldo e Saronno.

Attorno alle ore 18:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, sono intervenuti poiché per cause ancora in fase di accertamento due autovetture e un mezzo pesante si sono scontrati.

L’equipaggio di un’autopompa ha messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto hanno operato tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso: i feriti sono due donne di 45 e 72 anni e due uomini di 42 e 40 anni.

Autostrade segnala “coda di 3 km tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Saronno”