Trovato morto l’uomo di 33 anni scomparso a Uboldo

L’uomo per cui erano partite le ricerche nella giornata di ieri è stato ritrovato privo di vita in un campo. Il corpo è stato notato dagli specialisti aerosoccorritori del reparto volo Lombardia, che a bordo del “Drago 84” stavano perlustrano l’area.

Le ricerche sono partite in via per Cerro Maggiore, alla ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di un uomo, classe ‘86, irreperibile da mercoledì 8 maggio: si è allontanato da casa intorno alle 11.30. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada ed hanno effettuato alcune ricerche nella zona.

È stato attivato il protocollo provinciale di ricerca persona. Sul posto i volontari della Protezione Civile, gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e un U.C.L. (Unità di Crisi Locale). In tarda mattinata la notizia del ritrovamento del corpo senza vita in un campo. La salma è recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.