Si ribaltano sulla A-26, due feriti

Ribaltati a bordo strada: è successo questa mattina, 20 maggio attorno alle 10.30 quando due anziani su di un’utilitaria sono finiti al pronto soccorso di Gallarate.

I due non sono in gravi condizioni. stavano viaggiando sulla loro auto lungo la A-26 quando per cause ancora in fase di accertamento il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, in azione con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Si tratta di due persone di 73 e 77 anni rispettivamente uomo e donna, finiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate.