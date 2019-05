Tenta di rubare due cellulari con la borsa foderata di alluminio

Avevano ben pensato di regalarsi due telefoni cellulari nuovi, ma per una delle due ladre non è andata bene. Appena uscita dal negozio, è stata fermata e denunciata.

È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri quando la Volante del Commissariato di Gallarate è intervenuta presso il negozio Mediaworld a Gallarate, per un furto appena consumato. Le due donne, rispettivamente di 41 e 22 anni, suocera e nuora, avevano predisposto una borsa ad hoc, creando uno scomparto foderato di alluminio, al fine di nascondere la merce rubata e passare i controlli antitaccheggio senza far scattare l’allarme.

Il trucco però questa volta non ha funzionato. Le donne, probabilmente consce del possibile fallimento, si erano organizzate affinché, mentre la prima oltrepassava i controlli antitaccheggio dirigendosi verso l’uscita, la seconda tentava di distrarre l’addetto al controllo con varie domande evasive e poco attinenti al suo lavoro. Il sistema di controllo ha però funzionato mettendo in allarme l’incaricato che ha seguito e fermato la donna mentre la ragazza si allontanava velocemente facendo perdere le sue tracce. I telefoni sono stati restituiti al centro commerciale mentre la borsa artefatta è stata sottoposta a sequestro. Identificata la quarantenne, è stata denunciata a piede libero per il reato di tentato furto aggravato.