Tigros: “Nessuna operazione indebita a un pubblico ufficiale”

Pubblichiamo la nota stampa diffusa da Tigros in seguito alla notizia che Paolo Orrigoni sia indagato nell’operazione “Mensa dei poveri”:

Con la presente nota si comunica che Paolo Orrigoni non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Procura di Milano e apprende da notizie di stampa di essere indagato in relazione ad ipotesi di corruzione.

L’imprenditore è comunque sereno, poiché fin d’ora deve essere ben chiaro che né Paolo Orrigoni personalmente né Tigros hanno mai corrisposto, direttamente o indirettamente, alcuna utilità indebita ad un pubblico ufficiale in relazione ad operazioni immobiliari compiute o da compiere nel comune di Gallarate.

Naturalmente il dottor Orrigoni è a disposizione degli inquirenti per ogni chiarimento e il suo legale si recherà nei prossimi giorni in Procura per manifestare ai Pubblici Ministeri la totale disponibilità in tal senso.

Tigros Spa