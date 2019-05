Torna la festa del paese, eventi per tutto il weekend

Torna la festa di paese di Buguggiate e gli eventi sono in programma per tutto il weekend. Si comincia sabato 4 maggio, alle 15, al Parco Don Carlo Gnocchi, area Bergora, con l’apertura della festa e il benvenuto da parte del presidente della Pro Loco Marco Martignoni. Ci saranno scivoli gonfiabili e tappeti elastici, oltre alla risalita su corda gestita dal gruppo speleologico Carnago. Alle 17 e 45 premiazione del Pultat mentre alle 18.00 aperitivo Spritz Time. Dalle 19.00 apertura stand gastronomico fornito con piatto speciale, trippa. Dalle 20 musica con Boogie Brothers, una notte in tenda dedicata a tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza di una notte sotto le stelle modulo iscrizione sul sito www.prolocobuguggiate.it.

Il giorno dopo, domenica 5 maggio, apertura alle ore 10 alla Parrocchia di San Vittore con la Santa Messa e la pedalata per le vie del paese. Ritrovo ore 11 nel piazzale dell’oratorio, arrivo al parco Bergora. Al parco Don Carlo Gnocchi area Bergora straordinarie bancarelle di artigianato per tutto il giorno.

Dalle 12.30 “Maccheronata” per tutti offerta dal bar Giardino e stand gastronomico attivo. Dalle 14 e 30 ludobus, animazione per bambini, circo clap

laboratori per bambini, giro con cavalli e Pony, risalita su corda gestita dal gruppo Grotte CAI Carnago, scivoli gonfiabili e tappeti elastici esibizione del pugile Simone Caristo e della sua nuova scuola in via Giovanni XXIII a Buguggiate (progetto sportivo e sociale ). Alle ore 18,30 aperitivo Spritz Time. Dalle ore 19.00 stand gastronomico piatto speciale pasta e fagioli. Alle ore 20.00 scuola di ballo.

La festa continua martedi 7 maggio con la gara di bocce al centro anziani di via Trieste “Aperibocce” mentre mercoledi 8 maggio ci sarà un pellegrinaggio parrocchiale (per iscriversi rivolgersi alla segreteria parrocchiale).