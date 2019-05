Torna SportMarathon: 24 ore di calcio, pallavolo e divertimento

Torna uno degli eventi sportivi più coinvolgenti della Valceresio.

Tra sabato 1 e domenica 2 giugno, al campo sportivo di via Bonvicini a Bisuschio, è in programma la SportMarathon24, non stop di sport con tornei di calcio a 5 e tornei di pallavolo per giovani e adulti, arricchita da un’area giochi dedicata ai più piccoli e una cucina che è sempre il punto forte dell’evento e un bar dove tra una partita e l’altra ci si potrà intrattenere, facendo colazione, bevendo in compagnia un aperitivo o una birra.

«Siamo giunti alla 14° edizione, dall’inizio ad oggi abbiamo più anni, più chili e più capelli bianchi – spiega Ivan Di Sirio, amministratore dell’evento – Ad ogni edizione cerchiamo di fare quel più, negli anni passati abbiamo avuto il torneo di ping pong, calcetto balilla e basket, quest’ultimo verrà riproposto appena la struttura sportiva lo permetterà».

SportMarathon24 vede coinvolti centinaia di atleti giovani e adulti che sudano, corrono e si divertono: «Non ci siamo limitati a sviluppare unicamente l’aspetto sportivo, che ha raggiunto negli anni un livello molto alto, ma abbiamo puntato anche ad avere una proposta di ristorazione che aggreghi e possa favorire lo stare insieme, da qui i piatti proposti sono tradizionalmente buonissimi. Alla base del nostro agire, c’è la convinzione, ormai uno stile di vita, che lo sport sia educazione. Ringrazio tutti i volontari, più di 50, perché cucinano, stanno alle casse, al parcheggio, al bar, puliscono prima, dopo e durante, senza di loro SportMarathon 24 non esisterebbe».