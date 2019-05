Torneo serale di calcetto con il Cus Insubria

Parte la Cus Cup 2019, torneo di calcetto organizzato dal Cus Insubria Varese, uno dei tanti eventi che avrà come scenario il campus varesino. La competizione inizierà a maggio e terminerà alla fine di giugno.

L’evento sarà un’occasione per entrare maggiormente in contatto con le nuove strutture del campus di via Monte Generoso. Le sfide del torneo serale si svolgeranno di fatti sui due campi da calcio a 5, uno in sintetico all’aperto e l’altro al coperto nella tensostruttura.

Il campus si candida come polo culturale e sportivo d’avanguardia per i prossimi anni.

IL TORNEO SERALE DI CALCIO A 5

Gli incontri saranno programmati settimanalmente il Lunedì e il Mercoledì con due partite a serata alle ore 20.45 e 22.00.

Sono assicurate per ogni team partecipante un minimo di 3 gare. Il regolamento del torneo prevede un massimo di 8 giocatori per squadra senza limiti di età e atleti di qualsiasi categoria, per un totale di massimo 16 squadre iscritte.

In palio premi per i primi tre team classificati, oltre che individuali per il miglior portiere e il miglior marcatore.

Maggiori informazioni verranno fornite sui social – Facebook e Instagram e sul sito (www.cusinsubria.it) dove ci saranno tutte le informazioni necessarie.