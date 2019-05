Tre Varesine alle prefinali di Miss Mamma Italiana

Proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 26° edizione e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Galleria fotografica Miss mamma italiana a Rescaldina 4 di 4

Al centro commerciale “Auchan” di Rescaldina, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”: 20 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Safira Leo Mascolo 28 anni, casalinga, di Cassano d’Adda (MI), mamma di Gabriel, Raphael e Miguel, di 6, 7 ed 1 anno. Safira è una bella e simpatica mamma con capelli biondi e occhi verdi, con la passione per lo sport.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad Elisabetta Mantia, 52 anni, responsabile contabile, di Legnano (MI), mamma di Nicolò di 23 anni.

Queste le altre mamme premiate, che insieme a Safira, si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo Mare – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Giuliana Pigozzi, 39 anni, insegnante di scuola d’infanzia, di Porto Mantovano (MN), mamma di Rebecca e Riccardo, di 10 e 4 anni; “Miss Mamma Italiana Glamour” Ivana cannavò, 28 anni, arredatrice d’interni, di Sesto Calende (VA), mamma di Iris di 3 anni; “Miss Mamma Italiana in Gambe” Alessandra Calasso, 34 anni, estetista, di Caronno Pertusella (VA), mamma di Angelica di 3 anni; “Miss Mamma Italiana Arianne” Sandra De Marco, 40 anni, giornalista, di Milano, mamma di Gabriele e Monica, di 7 e 4 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” Chiara Bianchi, 35 anni, insegnante di scuola primaria, di Galliate Lombardo (VA), mamma di Mirko e Gioele, di 2 ed 1 anno ed in attesa del terzo figlio; “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Anna Chieca, 32 anni, impiegata, di Torrazza Coste (PV), mamma di Federico e Kevin, di 10 ed 8 anni; “Miss Mamma Italiana Simpatia” Sara Monopoli, 41 anni, imprenditrice, di Milano, mamma di Gaia e Gabriele, di 17 e 5 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Silvana Pagani Giglio, 52 anni, consulente amministrativa, di Lugano, mamma di Johnny, Jessica, Julia e Jordan, di 28, 26, 17 e 12 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Solare” Anna Masullo, 53 anni, segretaria, di Lainate (MI), mamma di Gianluca, Alessio e Nicholas, di 25, 24 e 7 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Rosella Zampaglione, 55 anni, agente di sicurezza privata, di Rondissone (TO), mamma di Samuele e Rebecca, di 22 e 21 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Luisa Procopio vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”. Ospiti d’onore, la cantante Daniela Vallicelli, il saxofonista e clarinettista Leonardo Vallicelli e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.