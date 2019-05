Tutti a tavola, invitati dalla Varese Solidale

Una giornata lunga e intensa per promuovere il valore della solidarietà.

I tantissimi volontari, di oltre 50 associazioni, che hanno affollato questo sabato 4 maggio Corso Matteotti per promuovere le tante realtà che si muovono nel mondo del sostegno e dell’aiuto si sono dati poi appuntamento in Piazza San Vittore dove hanno partecipato ad “Aggiungi un pAsto a tavola”, cena benefica preparata dagli alpini e dai Monelli della Motta e servita dagli studenti dell’istituto De Filippi, per raccogliere fondi in favore di chi, durante l’anno, si occupa di dare un pasto ai bisognosi o un tetto nei mesi più freddi a chi vive per strada.

Una cena partecipata dove Max Laudadio ha condotto l’asta benefica sotto l’occhio attento e divertito di Don Marco Casale da sempre animatore dell’evento.