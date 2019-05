La solidarietà riempie il cuore di Varese

C’è chi insegna il massaggio cardiaco. Chi aiuta i disabili nello sport. C’è chi prepara pasti per i bisognosi e chi aiuta i senza tetto a superare le fredde notti. Chi dà conforto ai malati e chi si occupa di donne e bambini maltrattati. E poi c’è chi “sferruzza”, lavora la maglia per fare coperte e sciarpe di lana per coprire i bisognosi o sacchi nanna per i neonati della terapia intensiva al Del Ponte.

Il sole ha accolto questa mattina, sabato 4 maggio, le tante associazioni di volontariato protagoniste dell’edizione 2019 della Varese Solidale.

Tante bancarelle, lungo tutto Corso Matteotti, nel centro cittadino, per mostrare il volto più bello di una città ricca di esperienze di solidarietà e sostegno.

La manifestazione si concluderà questa sera, a partire dalle ore 20, con la cena “Aggiungi un pasto a tavola”.

I tavoli sono già pronti ad accogliere i tanti partecipanti alla manifestazione il cui ricavato andrà a sostenere le spese di chi è impegnato a fronteggiare l’emergenza alimentare da una parte e quella del freddo per i senza tetto dall’altra.

Sono ancora disponibili i biglietti per partecipare alla cena collettiva dove si ritrovano volontari, amici e sostenitori della Varese che fa del bene. Un banchetto in corso Matteotti vende i posti al costo di 25 euro. L’obiettivo è quello di raggiungere gli 850 coperti, nonostante il tempo non prometta nulla di buono ( ma i tavoli sono ben riparati).

Alle 11, in corso Matteotti è arrivato anche il sindaco Davide Galimberti per partecipare, insieme a Don Marco Casale della Caritas, al flash mob organizzato da Varese in Maglia che ha realizzato una catena umana nel segno della solidarietà.