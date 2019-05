Un weekend da camino e polenta

Prati in fiore e camino acceso. Il tempo del prossimo fine settimana ci farà battere i denti e sull’appendi abiti tornerà il piumino, ma solo per qualche giorno.

SITUAZIONE – La foto la fa come di consueto il Centro Geofisico Prealpino: «Una perturbazione di origine scandinava interessa da ieri sera con nuvole e qualche pioggia o temporali le nostre regioni. Con la perturbazione si isolerà un vortice depressionario sull’Italia nel fine settimana che manterrà tempo variabile e fresco, richiamando domenica venti settentrionali. Ritorno dell’alta pressione lunedì».

PREVISIONI – Sabato. “Al mattino variabile e in parte soleggiato, nel pomeriggio più nuvoloso con rovesci e temporali sui rilievi, in possibile transito fino sulla pianura in serata e nella notte. Limite neve sulle Alpi in calo fino 1500 m“.

Domenica: “Nuvoloso con residue piogge o temporali al mattino sulla bassa padana (localmente intensi), nel pomeriggio miglioramento con schiarite in serata a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Ventilato da Nord e fresco, con calo delle temperature massime”.

TENDENZA – Lunedì 6 maggio ben soleggiato, fresco al mattino, ma rialzo delle temperature massime fino 20-22°C. Martedì 7: soleggiato e clima mite primaverile. Velature in serata a partire da Ovest.