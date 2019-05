Vento forte in arrivo, Agrivarese rinviata

Agrivarese rinvia ancora, non si terrà domenica 12 maggio.

Il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino annuncia per domani un’altra giornata di forte vento su Varese. Condizioni non diverse da quelle di domenica scorsa, che costringono a rinviare ancora – e questa volta a data da destinarsi – lo svolgimento di Agrivarese in città 2019.

“Spiace in particolare per tutti gli espositori e le molte realtà del mondo primario e dell’associazionismo che avevano predisposto eventi, accostandosi con entusiasmo alla manifestazione. Allo stesso modo spiace per il pubblico dei cittadini e dei tanti visitatori provenienti da tutto il Nord Italia e dalla vicina Svizzera che si vedono privati della possibilità di trascorrere una giornata a diretto contatto con gli animali delle nostre fattorie e con i prodotti del settore agroalimentare varesino. La piena sicurezza dei visitatori, degli espositori e dell’insieme degli operatori coinvolti è, però, un valore imprescindibile, la cui assenza costringe Camera di Commercio e Comune di Varese a rinunciare, sia pur a malincuore, a far svolgere la manifestazione nella giornata di domani”.