Ventuno scuole si sfidano a suon di numeri

L’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello in collaborazione con il Circolo Matematico “M. Gardner” di Castelveccana organizza la ventitreesima edizione dei “Giochi Matematici tra classi”, torneo in cui le squadre, formate da un massimo di sette alunni e rappresentative delle proprie classi, si sfideranno nella risoluzione di 10 quesiti logico-matematici mettendo in gioco le loro competenze logico-matematiche. L’evento si terrà mercoledì 15 maggio, dalle ore 15.

Le aule della scuola Monteggia ospiteranno 42 squadre provenienti da 21 scuole della provincia (Bisuschio, Binago, Busto Arsizio – Bellotti, Busto Arsizio-Crespi, Caravate, Castelveccana, Cislago, Comerio, Gerenzano, Ispra, Malnate, Olgiate Comasco, Germignaga, Gorla Minore, Mesenzana, Saronno-A. Moro, Saronno-Arcivescovile Castelli, Saronno-Bascapé, Uboldo, Valmorea, Laveno Mombello) fra cui le vincitrici dei tornei precedenti “QUATTRO, TRE, DUE”, tenutesi rispettivamente a Germignaga, Binago, Gerenzano. Alle ore 16.30, al termine della gara, avverrà la cerimonia di premiazione.